Детенизация рынка спирта уже сегодня приносит бюджету дополнительные десятки миллионов гривен - ГНС

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Государственная налоговая служба в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и местными властями демонстрирует эффективную борьбу с теневым рынком спирта. В результате принятых мер госбюджет уже сегодня получает дополнительные десятки миллионов гривен.
Об этом сообщает ГНС.
“Государственная налоговая служба совместно с Национальной полицией, налоговой милицией и другими правоохранительными органами за считанные месяцы продемонстрировали, что вывод спиртовой отрасли из тени не только возможен, но и неизбежен. Сегодня, когда отрасль реагирует на повышение спроса на антисептики увеличением объемов производства, заблаговременно проведенные беспрецедентные меры по борьбе с нелегальным производством и оборотом спирта принесут дополнительные десятки миллионов гривен в бюджет”, – заявил глава ГНС Сергей Верланов.
В Государственной налоговой службе отметили, что, начиная с конца 2019 года, наблюдается тенденция к стабильному росту поступлений от ГП “Укрспирт” в сводный бюджет. Так, если в декабре 2019 года этот показатель составлял 37,7 млн грн, в январе 2020 года – 41,2 млн грн, в феврале – 43,3 млн грн, то уже за первые 25 дней марта – 127,8 млн гривен.
Также в налоговой обратили внимание на то, что другим результатом системной работы по детенизации спиртовой отрасли стал рост темпов поступления акцизного налога с произведенного в Украине спирта и значительное перевыполнение индикативов в феврале и, особенно, в марте.
“По состоянию на 27.03.2020 индикативные показатели по акцизному налогу из спирта за I квартал уже перевыполнены в 2,4 раза (+40,6 млн гривен). В том числе поступления в общий фонд государственного бюджета составили: в январе – 12,9 млн грн (выполнение индикатива – 103,8%), в феврале – 11,6 млн грн, (выполнение – 142,2%), в марте (по состоянию на 27.03.2020) – 44,4 млн грн, что в 5,7 раза больше запланированного показателя”, – говорится в сообщении.
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