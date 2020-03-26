ФГИ приостановил большую приватизацию на время кризиса

Приватизация крупных предприятий в Украине приостановлена до стабилизации на финансовых рынках.

Об этом написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, подготовка предприятий к привлечению инвесторов продолжается и проводятся аудиты и разработка маркетинговых материалов для выставления на аукционы объектов сразу после кризиса.

“В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках”, – написал он.

В то же время малая приватизация не будет останавливаться на время кризиса. “Тысячи небольших объектов малой приватизации: бани, гаражи, заброшенные домики, неработающие объекты, незавершенное строительство – это объекты для инвестиций малого и среднего бизнеса, объекты для инвестирования сбережений”, – написал он.

“Малую приватизацию активно реализуем. Большую – готовим”, – добавил Сенниченко.