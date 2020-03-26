Межбанк: решения нардепов повлияют на рынок

Понедельник опять будет очень непростым днем на валютном рынке. Накал страстей по “антиколомойскому” закону и закону о земле – на пике, а это напрямую влияет на продолжение и объемы сотрудничества с МВФ и непосредственно на дальнейший курс гривны. Но голосования по этим вопросам не стоит в повестке дня (хотя еще в пятницу это планировалось.

Кроме этого, сегодня депутаты будут рассматривать правки к бюджету в этот сложный период ( и по факту – пересмотрят основные показатели), что также полностью изменит расклад для бизнеса, граждан и самого государства в части экономической политики, курса, дефицита бюджета и статей доходов и расходов.

От этой неопределенности по законодательству (и фактически экономическому курсу Украины на ближайшее время) – у компаний начинается очередной мандраж и часть клиентов опять начнет скупать валюту, чтобы закрыть свои внешние обязательства по максимуму. Пятничные крупные поступления возмещений НДС экспортерам (не менее 2,4 млрд гривен), окончание месяца и квартала и общая подвешенность ситуации – работает против гривны.

Из позитивного – НБУ сегодня продаст банкам через аукцион (а по факту -распределит между крупнейшими банками $180 млн наличными) для подкрепления их касс под выплаты валютным вкладчикам и для проведения валютообменных операций. Это снизит давление на наличном рынке.

Дополнительно к этому на поведение участников рынка повлияют:

продолжение выплат возмещений НДС экспортерам (существенно может менять соотношение спроса и предложения на межбанке);

завтрашний аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ (они предлагаются в гривне на срок от 84 до 2611 дней и скорее всего – лишь приведут к перевкладыванию ранее полученной от погашений облигаций гривны госбанками – в новые бумаги);

состояние ликвидности банков (тут не все так плохо для нацвалюты, корсчета упали на утро понедельника до 56 млрд гривен и это частично снизит давление на курс).

Попытки покачать курс со стороны спекулянтов как на фоне политической и законодательной, так и объективной экономической напряженной ситуации – продолжатся.

НБУ будет присутствовать на рынке как минимум с аукционом по наличному доллару, а скорее всего – и с интервенциями на межбанке в том случае, если курсовые скачки усилятся.

По прогнозам Finance.ua, объемы операций на торгах 30 марта составят до $270-360 млн при заключении до 510-640 сделок с коридором по доллару в пределах 28,00-28,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,06 / 28,12

евро – 30,88 / 30,94

российский рубль – 0,3542 / 0,3552

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