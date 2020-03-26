Украинская экономика переживет рецессию, но потом будет резкое восстановление - ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор.

Об этом заявил директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

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“В целом мы прогнозируем сокращение ВВП, которое также вызовет сокращение налоговых поступлений. Вкупе с погашением внешнего долга в 2020-м году это делает завершение переговоров относительно кредитного финансирования со стороны МВФ абсолютным приоритетом для властей Украины”, – отметил Маттео Патроне.

По словам Патроне, Украина как экспортер товаров почувствует последствия ценового шока на товарных рынках. Неуверенность на глобальном рынке также повлияет на девальвацию гривны и увеличение ставки евробондов.

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“Шок цепочки поставки и сбыта на Украине возможно скажется менее остро, чем на других экономиках, потому что Украина еще не завершила процесс интеграции в глобальную цепочку добавленной стоимости, – заявил Патроне. – Украина почувствует последствия потребительского шока. Он станет результатом уменьшения спроса внутри страны и стандартного спроса”, – отметил он.

Также он отметил, что банковская система находится в хорошем состоянии для преодоления вызовов кризиса.