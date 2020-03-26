Как будет начисляться пособие по безработице во время карантина (инфографика)

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На заседании 29 марта 2020 года Правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведении учета лиц, ищущих работу”.
Об этом сообщает Правительственный портал.
На период действия карантина предоставление статуса безработного будет будет происходить сразу после подачи им заявления.
Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.
В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядок предусматривают:
Размер пособия по безработице:
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