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Как будет начисляться пособие по безработице во время карантина (инфографика)

Как будет начисляться пособие по безработице во время карантина (инфографика)

На заседании 29 марта 2020 года Правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведении учета лиц, ищущих работу”.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На период действия карантина предоставление статуса безработного будет будет происходить сразу после подачи им заявления.

Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядок предусматривают:

  • При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.
  • Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.
  • В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны предпринять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или ведения иного вида занятости.
  • Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).

Справка Finance.ua:

Размер пособия по безработице:

  • для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1800 гривен (сейчас – 1630 грн)
  • для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).

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По материалам Finance.UA
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