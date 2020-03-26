Как будет начисляться пособие по безработице во время карантина (инфографика)

На заседании 29 марта 2020 года Правительство приняло постановление “О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведении учета лиц, ищущих работу”.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На период действия карантина предоставление статуса безработного будет будет происходить сразу после подачи им заявления.

Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

В период чрезвычайной ситуации изменения в Порядок предусматривают:

При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.

Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.

В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны предпринять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или ведения иного вида занятости.

Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).

Справка Finance.ua:

Размер пособия по безработице:

для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 1800 гривен (сейчас – 1630 грн)

для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице будет увеличен до 650 гривен (сейчас – 610 грн).

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