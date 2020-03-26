Италия продлила срок разрешений на проживание

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Итальянское правительство продлило срок действия разрешительных документов на проживание в стране до 15 июля в связи с пандемией коронавируса.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Италии в Facebook.
“Таким образом, владельцам разрешительных документов разного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т. д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продление после завершения карантина и снятия ограничительных мероприятий”, – сообщили в посольстве.
Сроки:
По полученным дополнительным разъяснениям Министерства внутренних дел Италии, превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране.
Также в ведомстве отметили, что итальянским законодательством предусмотрена приостановка на 30 дней сроков при оформлении административных процедур.
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