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Италия продлила срок разрешений на проживание

Италия продлила срок разрешений на проживание

Итальянское правительство продлило срок действия разрешительных документов на проживание в стране до 15 июля в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Италии в Facebook.

“Таким образом, владельцам разрешительных документов разного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т. д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продление после завершения карантина и снятия ограничительных мероприятий”, – сообщили в посольстве.

Сроки:

  • до 15-го июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина.

По полученным дополнительным разъяснениям Министерства внутренних дел Италии, превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране.

Также в ведомстве отметили, что итальянским законодательством предусмотрена приостановка на 30 дней сроков при оформлении административных процедур.

Справка Finance.ua:

  • 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса на планете.
  • 11 марта в Украине на три недели ввели карантин из-за коронавируса.
  • 25 марта Кабинет Министров Украины ввел по всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней – до 24 апреля включительно.
По материалам Finance.UA
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