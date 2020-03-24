Межбанк: доллар просел в пятницу

Валютный рынок в пятницу снова зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков и действий самого Нацбанка.

С самого утра спрос превышал предложение и стартовые котировки доллара были на уровне 28,25/28,28 гривен, что изначально было выше вчерашнего закрытия 28,19/28,22. Часть сделок быстро пошла по продаже выше отметок в 28,30 гривен и рынок настроился на рост.

Но на торги вышел Нацбанк и несколько госбанков, которые небольшими порциями продавали валюту и этим снижали накал на рынке. Эти усилия регулятора принесли свои плоды и к 11:00 спрос стал ниже предложения. Межбанк просел до 28,22/28,25 гривен, а затем постепенно скатился к уровню 28,205/ 28,235 на 12:00 и к отметке 28,05/28,08 к обеду.

Ажиотажа не было и до 15:00 курс даже просел до знаковых 27,97/28 гривен, но затем быстро ушел вверх за счет внезапно появившихся покупателей.

Секрет их появления на рынке оказался прост – наблюдатели отметили появление на счетах клиентов-экспортеров гривны в виде возмещений НДС.

Часть из этих компаний сразу же пошла на межбанк с покупкой валюты и на единичных сделках быстро догнала котировки до 28,05/28,10 к 16 часам и до 28,06/28,12 к завершению сессии.

Главные события 27 марта на межбанке:

1). Доллар с утренних 28,25/28,28 гривен просел до 28,06/28,12 к завершению сессии;

2). НБУ выходил на торги с интервенциями по продаже небольших объемов доллара, чем остановил рост котировок в самом начале сессии. Продал, по нашим наблюдениям, около $10-25 млн;

3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 28,232 гривны, а официальный на 30 марта составил 28,183 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,97 / 28,00

евро – 30,71 / 30,74

российский рубль – 0,3560 / 0,3566

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1054 / 1,1055

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