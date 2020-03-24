Межбанк: доллар просел в пятницу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Валютный рынок в пятницу снова зависел от поведения и курсовых задач крупных игроков и действий самого Нацбанка.
С самого утра спрос превышал предложение и стартовые котировки доллара были на уровне 28,25/28,28 гривен, что изначально было выше вчерашнего закрытия 28,19/28,22. Часть сделок быстро пошла по продаже выше отметок в 28,30 гривен и рынок настроился на рост.
Но на торги вышел Нацбанк и несколько госбанков, которые небольшими порциями продавали валюту и этим снижали накал на рынке. Эти усилия регулятора принесли свои плоды и к 11:00 спрос стал ниже предложения. Межбанк просел до 28,22/28,25 гривен, а затем постепенно скатился к уровню 28,205/ 28,235 на 12:00 и к отметке 28,05/28,08 к обеду.
Ажиотажа не было и до 15:00 курс даже просел до знаковых 27,97/28 гривен, но затем быстро ушел вверх за счет внезапно появившихся покупателей.
Секрет их появления на рынке оказался прост – наблюдатели отметили появление на счетах клиентов-экспортеров гривны в виде возмещений НДС.
Часть из этих компаний сразу же пошла на межбанк с покупкой валюты и на единичных сделках быстро догнала котировки до 28,05/28,10 к 16 часам и до 28,06/28,12 к завершению сессии.
Главные события 27 марта на межбанке:
1). Доллар с утренних 28,25/28,28 гривен просел до 28,06/28,12 к завершению сессии;
2). НБУ выходил на торги с интервенциями по продаже небольших объемов доллара, чем остановил рост котировок в самом начале сессии. Продал, по нашим наблюдениям, около $10-25 млн;
3). Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 28,232 гривны, а официальный на 30 марта составил 28,183 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,97 / 28,00
евро – 30,71 / 30,74
российский рубль – 0,3560 / 0,3566
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1054 / 1,1055
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменниках8 ч. назад - 21209 12
В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ10 ч. назад - 6669 10
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий в мартеВчера, 10:01 - 35488 8
Цены на крупнейших АЗС резко снизилисьВчера, 16:07 - 5524 6
В АТБ рассказали, когда возобновят дисконтные продажи8 ч. назад - 1313 3
В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ10 ч. назад - 6669 10
💵 Как купить доллар на гривну дешевле, чем в обменниках8 ч. назад - 21209 12
В Раде дорабатывают законопроект "второй волны" карантина в части налогообложения доходов физлицВчера, 20:01 - 4849 3
Кто освобождается от ЕСВ на карантине: объяснение налоговой (инфографика)8 ч. назад - 4451 2
Супертягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт15 ч. назад - 4324
Самолет-гигант “Мрия” впервые полетел после модернизацииВчера, 11:15 - 1713 4
Медики рассказали, как дезинфицировать смартфонПозавчера, 10:28 - 11563 6
😷В Китае робот помогает в борьбе с коронавирусом24.03.2020, 10:35 - 508
У UAZ Hunter теперь есть экспедиционная версия (фото)22.03.2020, 11:30 - 6662 3
😷 В Оксфорде создали тест, который может определить коронавирус за 30 минут19.03.2020, 16:10 - 2495