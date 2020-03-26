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В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен

В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. На 120 гривен больше, чем в январе.

Об этом сообщает Госстат.

Больше всех получают представители страховой и финансовой сферы – в среднем 21 606 грн в месяц. В феврале зарплаты в этой сфере выросли на 7,6%.

Средние зарплаты в IT-отрасли – 18 653 грн, рост в феврале – 4%.

Самые низкие зарплаты – гостинично-ресторанный комплекс и медицинская отрасль.

В феврале медики в среднем получали 7471 грн (рост на 2,4%), а работники ресторанов и гостиниц – 7411 грн (рост на 0,2%).

Зарплаты по регионам:

  • самая высокая зарплата в Киеве – в среднем 16 447 грн в месяц,
  • самая низкая – в Черновицкой области (8384 грн).

Справка Finance.ua:

  • Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн. человек до 2,0-2,2 млн. человек.
По материалам Finance.UA
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