В феврале средняя зарплата выросла на 120 гривен

Размер средней зарплаты в Украине в феврале 2020 года составил 10 847 гривен. На 120 гривен больше, чем в январе.

Об этом сообщает Госстат.

Больше всех получают представители страховой и финансовой сферы – в среднем 21 606 грн в месяц. В феврале зарплаты в этой сфере выросли на 7,6%.

Средние зарплаты в IT-отрасли – 18 653 грн, рост в феврале – 4%.

Самые низкие зарплаты – гостинично-ресторанный комплекс и медицинская отрасль.

В феврале медики в среднем получали 7471 грн (рост на 2,4%), а работники ресторанов и гостиниц – 7411 грн (рост на 0,2%).

Зарплаты по регионам:

самая высокая зарплата в Киеве – в среднем 16 447 грн в месяц,

самая низкая – в Черновицкой области (8384 грн).

Справка Finance.ua: