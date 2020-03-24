Экономист призвал правительство не урезать помощь бизнесу

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Международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук предупреждает о негативных последствиях от сокращения государственных программ по поддержке регионального развития и сельхозпроизводителей.
Как отмечает Гарбарук, в предложении для ВРУ об изменениях в государственный бюджет ключевое, что предлагает правительство – это отказаться от финансирования программ:
- развития образования,
- регионального развития,
- поддержки сельхозпроизводителей.
“В то время, когда все страны мира помогают своему обществу и национальному бизнесу пережить последствия пандемии коронавируса – ключевые инструменты решения ситуации украинским правительством состоят в том, чтобы сократить финансирование тех статей бюджета, которые нельзя сокращать априори, а также ещё больше увеличить долговую нагрузку – за счёт внешних заимствований, по имеющейся информации, на 131 млрд грн и внутренних на сумму 147 млрд грн”, – отметил он.
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