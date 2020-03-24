Экономист призвал правительство не урезать помощь бизнесу

Международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук предупреждает о негативных последствиях от сокращения государственных программ по поддержке регионального развития и сельхозпроизводителей.

Как отмечает Гарбарук, в предложении для ВРУ об изменениях в государственный бюджет ключевое, что предлагает правительство – это отказаться от финансирования программ:

- развития образования,

- регионального развития,

- поддержки сельхозпроизводителей.

“В то время, когда все страны мира помогают своему обществу и национальному бизнесу пережить последствия пандемии коронавируса – ключевые инструменты решения ситуации украинским правительством состоят в том, чтобы сократить финансирование тех статей бюджета, которые нельзя сокращать априори, а также ещё больше увеличить долговую нагрузку – за счёт внешних заимствований, по имеющейся информации, на 131 млрд грн и внутренних на сумму 147 млрд грн”, – отметил он.