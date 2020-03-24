0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Экономист призвал правительство не урезать помощь бизнесу

Экономист призвал правительство не урезать помощь бизнесу

Международный эксперт и экономист Игорь Гарбарук предупреждает о негативных последствиях от сокращения государственных программ по поддержке регионального развития и сельхозпроизводителей.

Как отмечает Гарбарук, в предложении для ВРУ об изменениях в государственный бюджет ключевое, что предлагает правительство – это отказаться от финансирования программ:

- развития образования,
- регионального развития,
- поддержки сельхозпроизводителей.

“В то время, когда все страны мира помогают своему обществу и национальному бизнесу пережить последствия пандемии коронавируса – ключевые инструменты решения ситуации украинским правительством состоят в том, чтобы сократить финансирование тех статей бюджета, которые нельзя сокращать априори, а также ещё больше увеличить долговую нагрузку – за счёт внешних заимствований, по имеющейся информации, на 131 млрд грн и внутренних на сумму 147 млрд грн”, – отметил он.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.