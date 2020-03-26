Аграрии в Украине ускорили посевную

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Аграрии ускорили во всех областях весеннюю посевную яровых культур и довели ее до 1 млн га.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“Весенняя посевная 2020 года яровых культур ускорилась во всех областях. За неделю по состоянию на 26 марта было посеяно 1 млн 8 тыс. га, что на 383,5 тыс. га больше, чем 19 марта. Лидерами в приросте темпов посевов являются Запорожская, Харьковская и Черниговская области. Таким образом, агропроизводители уже посеяли 7% площадей от прогноза”, – говорится в сообщении.
В Минэкономики напомнили, что прогнозируемая площадь основных яровых культур (10 культур) составляет 15,26 млн га, что на 0,3 млн га больше, чем в 2019 году. В структуре посевов яровой группы по прогнозам увеличится доля кукурузы и подсолнечника, уменьшится – ячменя, сои и сахарной свеклы.
В ведомстве отмечают, что посевная-2020 началась согласно графику и что, по данным Укргидрометцентра, сейчас есть благоприятные условия для быстрого посева.
В то же время в министерстве напомнили, что введение чрезвычайной ситуации на территории всей Украины не предусматривает ограничения свободного движения товаров. “Таким образом, сейчас аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами для проведения посевной кампании (семена, СЗР, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и т. д.)», – отметили в министерстве.
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