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Авиакомпании США сократили международные рейсы до 95%

Авиакомпании США сократили международные рейсы до 95%

Авиакомпании США массово сокращают свои рейсы из-за закрытия границ в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает AeroTime Hub.

Так, самая большая авикомпания мира – American Airlines – также вынуждена была “приземлить” значительное количество своих самолетов. В частности, компания на 75% сокращает свой международный трафик и на 20% (в апреле) и на 30% (в мае) внутренний трафик.

Американская компания United Airlines сократила свой международный график полетов на 95%, а внутреннюю сеть сократили на 42%.

“(Американская – ред.) компания Delta Air Lines встретила 2020 год с большими надеждами и ожиданиями, поскольку 2019 был очень удачным для нее. Компания не испытала влияния ситуации с самолетами Boeing 737 MAX, поскольку не заказывала таких самолетов. Но вспышка коронавируса заставила авиакомпанию оставлять в своих анагарах достаточно большое количество самолетов – 268 из общих 913 во флоте”, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что крупнейшая авиакомпания Канады сокращает половину персонала. Сокращения коснутся 3600 сотрудников Air Canada и 1549 – дочерней компании Rouge. Такое решение принято из-за кризиса, вызванного COVID-19.

По материалам Корреспондент.net
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