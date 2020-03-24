Украинцев, до сих пор не вернувшихся из-за границы, призывают остаться там

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Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, которые до сих пор находятся за рубежом, рассмотреть возможность продления пребывания в стране, где они «застряли».
«МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание», – говорится в сообщении МИД.
Такие рекомендации связаны с тем, что с 28 марта Украина планирует закрыть границы. В то же время у граждан остается возможность вернуться в Украину на автомобиле или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. С этой информацией можно ознакомиться на интерактивной карте пунктов пропуска Государственной пограничной службы Украины.
Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу «Защита».
Посольства и Генеральные консульства во всем мире будут предоставлять украинцам такую поддержку:
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