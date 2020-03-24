Украинцев, до сих пор не вернувшихся из-за границы, призывают остаться там

Министерство иностранных дел Украины призывает граждан, которые до сих пор находятся за рубежом, рассмотреть возможность продления пребывания в стране, где они «застряли».

«МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в той стране, где есть возможность продлить пребывание», – говорится в сообщении МИД.

Такие рекомендации связаны с тем, что с 28 марта Украина планирует закрыть границы. В то же время у граждан остается возможность вернуться в Украину на автомобиле или перейти границу пешком на тех пунктах пересечения, где это разрешено. С этой информацией можно ознакомиться на интерактивной карте пунктов пропуска Государственной пограничной службы Украины.

Зарубежные дипломатические учреждения Украины получили поручение министра иностранных дел развернуть программу «Защита».

Посольства и Генеральные консульства во всем мире будут предоставлять украинцам такую ​​поддержку:

будут решать вопрос просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в другой стране;

будут сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;

будут информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседствующие с Украиной страны или которые поближе к Украине, для дальнейшего возвращения домой;

будут информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, введении режимов чрезвычайного положения и тому подобное;

будут консультировать по вопросам быта и охраны вашего здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);

будут прорабатывать с местной властью и бизнесом, готовым помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех наших граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;