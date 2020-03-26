Google, Microsoft и другие крупнейшие онлайн-сервисы открыли бесплатный доступ

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Из-за коронавируса некоторые компании и онлайн-сервисы сделали свои услуги бесплатными.
Об этом Министерство цифровой трансформации сообщает на своем Telegram-канале.
“Крупнейшие компании и онлайн-сервисы на некоторое время сделали бесплатными свои услуги. Таким образом они пошли навстречу тем, кто вынужден работать дома из-за распространения в мире коронавируса”, – говорится в сообщении.
В Минцифры подготовили список таких сервисов:
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