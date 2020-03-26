Google, Microsoft и другие крупнейшие онлайн-сервисы открыли бесплатный доступ

Из-за коронавируса некоторые компании и онлайн-сервисы сделали свои услуги бесплатными.

Об этом Министерство цифровой трансформации сообщает на своем Telegram-канале.

“Крупнейшие компании и онлайн-сервисы на некоторое время сделали бесплатными свои услуги. Таким образом они пошли навстречу тем, кто вынужден работать дома из-за распространения в мире коронавируса”, – говорится в сообщении.

В Минцифры подготовили список таких сервисов:

Google до первого июля предоставляет бесплатный доступ к расширенным функциям сервиса видеоконференций Hangouts Meet для клиентов Suite G и G Suite for Education. Можно проводить большие видеовстречи до 250 участников, делать прямые трансляции до 100 000 зрителей, записывать и хранить их на Google Drive;

Microsoft предлагает шестимесячную бесплатную версию Microsoft Teams, которая является сервисом для командной работы в Office 365, уровня «Премиум». Также в Teams компания добавила видеосвязь и сняла ограничение на количество одновременных пользователей;

Cisco расширила бесплатные функции сервиса для видеоконференций Webex. Теперь его можно использовать без ограничений по времени и подключать до 100 участников. Компания также предлагает бесплатные 90-дневные лицензии для предприятий, которые пока не являются клиентами Webex;

корпоративный сервис Workplace Advanced от Facebook на год стал бесплатным для сотрудников экстренных служб и госслужащих. Платформа позволяет использовать такие инструменты, как видеосвязь, создание групп, обмен файлами и сообщениями, чтобы поддерживать связь и информировать организации в реальном времени;

менеджер паролей 1Password убрал ограничения в своей пробной версии на шесть месяцев, чтобы помочь бизнесу работать безопасно из дома;