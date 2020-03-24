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Украина перейдет на летнее время

Украина перейдет на летнее время

В эти выходные, с 28 на 29 марта 2020 года, в 03:00 Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переводятся на один час вперед.

Об этом сказано в Постановлении Кабмина. от 13 мая 1996 г. N 509.

Перевод часов на час вперед влетом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина о порядке исчисления времени на территории Украины.

На территории Украины установлен такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад.

По материалам Finance.UA
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