НБУ констатировал изменение ситуации на валютном рынке

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Ситуация на валютном рынке Украины на текущей неделе улучшается, а НБУ значительно сократил продажу валюты.
Об этом заявил заместитель главы Национального банка Олег Чурий на брифинге.
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Как отметил Чурий, если на прошлой неделе НБУ для стабилизации ситуации продал более миллиарда долларов, то на этой неделе “ситуация более-менее сбалансирована”.
“Два дня НБУ вообще не выходил на рынок. Но объем интервенций, которые мы провели за три дня недели, составил менее 80 млн долларов. Ситуация на сегодня весьма сбалансирована. Мы видим, что спрос очень снизился”, – рассказал он.
По его словам, основной спрос идет со стороны украинских компаний, которые покупают валюту для выполнения экспортных контрактов и долговых обязательств.
“Тем не менее, спрос упал очень сильно”, – добавил он.
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