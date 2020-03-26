Компания OnePlus разработала собственную систему мобильных платежей

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Китайский производитель смартфонов OnePlus заявил, что дебютирует со своей системой мобильных платежей в этом году.
Как сообщает GizChina, мобильная платежная платформа компании теперь работает в Китае.
Платежная платформа в настоящее время обрабатывает несколько различных видов банковских карт. К ним относятся кредитные карты SPDB и Guangfa Bank в дополнение к сберегательным картам Minsheng Bank, SPDB и Guangfa Bank.
Компания официально не транслировала эту функцию, но в одном из источников, упомянутых в отчете, отмечалось, что OnePlus Pay входит в приложение OnePlus 7T Pro “Кошелек”. На крупных рынках, таких как Китай, США и Индия, мобильные платежи очень популярны.
На сегодняшний день не понятно, какие преимущества имеет OnePlus Pay перед своими главными конкурентами. Скорее всего, больше подробностей об этой новой платежной системе станет известно на презентации смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которая должна пройти в середине апреля, если не помешает коронавирус.
Как сообщает издание Droid-Life, ссылаясь на свой источник, OnePlus Pay появится в Индии и США, но вот будет ли система работать в Европе — неизвестно.
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