Индексация пенсий: из госбюджета выделят миллиарды гривен

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Пенсии в Украине должны пересчитать в рамках индексации, запланированной на 1 мая 2020 года. Для этого из государственного бюджета дополнительно выделят почти 20 млрд грн.
Пенсионный фонд Украины заявил о необходимости внесения изменений в государственный бюджет, чтобы выплатить пенсионерам по 1 тыс. гривен. После этого Кабинет министров Украины предварительно предложил Верховной Раде увеличить дотацию ПФУ из госбюджета на 19,681 млрд гривен – до 192,3 млрд гривен.
Данные предложения Кабмина обсуждаются с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.
Следует отметить, что в январе текущего года правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотации из государственного бюджета в размере 172,6 млрд гривен.
Этим документом предложено увеличить расходы на украинский Пенсионный фонд с 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.
Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец назвал украинских пенсионеров “трупами” и призвал тратить деньги на живых. В частности, Емец призвал представителей бизнеса поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, и при этом не тратить деньги на людей, которым свыше 65 лет.
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