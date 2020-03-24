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Индексация пенсий: из госбюджета выделят миллиарды гривен

Индексация пенсий: из госбюджета выделят миллиарды гривен

Пенсии в Украине должны пересчитать в рамках индексации, запланированной на 1 мая 2020 года. Для этого из государственного бюджета дополнительно выделят почти 20 млрд грн.

Пенсионный фонд Украины заявил о необходимости внесения изменений в государственный бюджет, чтобы выплатить пенсионерам по 1 тыс. гривен. После этого Кабинет министров Украины предварительно предложил Верховной Раде увеличить дотацию ПФУ из госбюджета на 19,681 млрд гривен – до 192,3 млрд гривен.

Данные предложения Кабмина обсуждаются с руководством Верховной Рады и парламентских фракций.

Следует отметить, что в январе текущего года правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020 год с доходами в 448,6 млрд гривен и дотации из государственного бюджета в размере 172,6 млрд гривен.

Этим документом предложено увеличить расходы на украинский Пенсионный фонд с 172,6 млрд гривен до 192,257599 млрд гривен.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец назвал украинских пенсионеров “трупами” и призвал тратить деньги на живых. В частности, Емец призвал представителей бизнеса поддерживать молодых украинцев в борьбе с коронавирусом, и при этом не тратить деньги на людей, которым свыше 65 лет.

Справка Finance.ua:

  • С 1 апреля правительство выплатит дополнительную тысячу гривен пенсионерам, получающим менее 5000 грн. Кроме пенсионеров, единовременное пособие получат пенсионеры с пенсиями до 5 тыс. гривен; люди с инвалидностью; дети с инвалидностью; люди с инвалидностью с детства; те, кто получает социальные пенсии.
  • За прошлый год в результате пересчета выплат средняя пенсия выросла на 16,5%. По состоянию на 1 января 2020 года пенсия составляла 3 082,98 грн, что на 437,32 грн или на 16,5% больше по сравнению с 1 января 2019 года (2 645,66 грн).
По материалам Today.ua
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