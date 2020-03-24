Цены не подымать: АМКУ рекомендовал заморозить тарифы на мобильную связь

Антимонопольный комитет предоставил тройке крупнейших мобильных операторов – АО «Киевстар», ЧАО «ВФ Украина» и ООО «лайфселл» – обязательные к рассмотрению рекомендации воздержаться от повышения стоимости тарифных планов.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, такое решение принято в связи с внедрением в Украине ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19).

Что рекомендовано. Операторам рекомендовано «воздержаться от повышения стоимости тарифных планов, закрытия социальных, дешевых, минимальных тарифных планов, автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план, ухудшения качества предоставления услуг».

В АМКУ пояснили, что на сегодняшний день на всей территории Украины введен карантин и большинство граждан Украины вынуждены оставаться в изоляции и/или работать дистанционно, что может привести к увеличению объемов потребления услуг мобильных операторов, и как следствие – расходов населения на оплату услуг мобильной связи.

«Одновременные/подобные действия операторов мобильной связи в виде приостановления, изменения тарифных планов и качества предоставления услуг мобильной связи могут привести к невозможности пользователями (абонентами) своевременно получать информацию (в том числе с использованием коммуникационных средств) и выполнять профессиональные обязанности», – подчеркивают в АМКУ.

Комитет также предостерегает операторов от возложения бремени в виде дополнительных финансовых затрат на пользователей мобильной связи, которые в условиях изоляции и дистанционной работы вынуждены пользоваться услугами в больших объемах и требуют стабильного качества предоставления этих услуг.