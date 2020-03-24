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На фондовом рынке США зафиксировали наибольший рост со времен Великой депрессии

На фондовом рынке США зафиксировали наибольший рост со времен Великой депрессии

Один из старейших фондовых индексов США — индекс Dow Jones растет уже три дня подряд. В четверг, 26 марта, стоимость акций, входящих в индекс, выросла на 21% против стоимости в понедельник — это самый большой трехдневный рост с 1931 года.

Как сообщает Reuters, рост стоимости акций не прервали даже неутешительные новости с рынка труда США. Так, за неделю в США зафиксировали более 3,2 миллиона новых безработных — абсолютный рекорд за всю историю наблюдений.

Настроения на фондовом рынке улучшились на фоне новостей о выделении властями США 2 триллионов долларов экономической поддержки для смягчения удара экономического кризиса, который вызвала пандемия коронавируса. Эту помощь еще должна согласовать Палата представителей США.

Кроме Dow Jones рост показали и другие фондовые индексы, в частности S&P 500 вырос на 17% (по сравнению с понедельником). Едва ли не больше всего в течение 23-26 марта выросли акции Boeing — на 90%. Это произошло на фоне разговоров о выделении США дополнительного финансирования для поддержки авиаотрасли.

По материалам hromadske.tv
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