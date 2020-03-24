Картофель и гречка бьют ценовые рекорды

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Антимонопольный комитет занимается фиксированием роста розничных цен в регионах. Больше всего подорожание коснулось гречневой крупы и картофеля.
Лидеры по росту цен – цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%.
Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь, – сообщает АМКУ.
Комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на основные виды продуктов.
Из-за пандемии коронавируса и объявленного в связи с этим общенационального карантина, киевские власти будут доставлять продукты и другие товары первой необходимости 12 тысячам киевлянам.
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