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Ощадбанк объявил "кредитные каникулы" для бизнеса

Ощадбанк объявил "кредитные каникулы" для бизнеса

Ощадбанк начал предоставление кредитных каникул клиентам микро- и малого бизнеса для снижения финансовой нагрузки на них в условиях карантина.

Об этом сообщается на сайте банка.

«В сложное время нужно помогать друг другу. Ощадбанк идет навстречу клиентам-предпринимателям, чтобы они выстояли в этот непростой период и впоследствии продолжили нормальное функционирование своего бизнеса. Такая поддержка для них крайне необходима, так же как и для банка и страны в целом. Мы сохраняем для себя клиента, а для страны – работодателя и налогоплательщика. Поэтому мы подставляем кредитное плечо тем, кто в этом на самом деле нуждается и кто, верим, уже вскоре сделает свой вклад в восстановление экономики”, – отметил Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Срок отсрочки:

  • предприниматели могут воспользоваться отсрочкой платежей по телу кредита до 3 месяцев по кредитам в форме невозобновляемой кредитной линии или срочного кредита.

Как отмечается, первые 17 клиентов, в частности из отраслей машиностроения, строительства, гостиничного и ресторанного бизнеса, развлекательных услуг, торговли, автомобильной сферы (продажа и производство), металлургии, туризма, транспорта (международные пассажирские перевозки), уже получили кредитные каникулы.

Справка Finance.ua:

  • ПриватБанк ввел “кредитные каникулы” для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей.
По материалам Finance.UA
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