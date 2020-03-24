Межбанк: обстановка накаляется. И виноваты даже больше политики

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Обстановка на валютном рынке накаляется, и в этот раз в этом виноваты даже больше политики и правительство, нежели коронавирус и объективные проблемы украинской экономики. Как всегда – страдают от этого простые люди и малый бизнес.
Еще до 16 часов вчерашнего дня на межбанке и в обменниках было все относительно спокойно. НБУ продавал валюту на торгах по 28,22 гривны, но особого ажиотажа не было и регулятору было достаточно продать всего $11 млн , чтобы выровнять спрос и предложение.
Но стоило правительству предложить провести переформатирование бюджета (сократить ожидаемые доходы и увеличить расходы), как неразбериха начала нарастать. Кроме этого, интрига по поводу завтрашнего заседания Верховной Рады по земле и “антиколомойскому” закону и пиар на этом отдельных политиков -сделали свое дело. Финансисты испугались, а население в очередной раз занервничало (даже с учетом карантина). Раздался очередной клич – даешь доллар по 30-35 и ажиотаж моментально усилился. По факту – ничего особо не изменилось в экономике за эти несколько часов (там по прежнему пока плохо), а депутаты не поддержали идей чиновников – но рынок опять взбаламутили.
Сегодня именно этот – во многом деструктивный фактор – будет существенно влиять на курс и настроения участников межбанка и на наличный рынок, где владельцы обменок на страхах и рисках опять вздернули котировки.
Кроме этого , на поведение рынка повлияет: 1) очередные ралли по паре евро/доллар, где на момент написания статьи евро вырос до 1,1020 доллара (а ночью доходил и до 1,045); 2) период выплат возмещений НДС экспортерам; 3) приближение конца месяца и квартала у бизнеса.
Торги , стараниями наших депутатов и чиновников, сегодня будут достаточно напряженными и мы уверены, что для снятия давления на курс – НБУ придется выходить на межбанк с продажами доллара. На искусственно раздуваемом ажиотаже – спекулятивные атаки на гривну усилятся.
На момент завершения написания статьи на рынке уже появился Нацбанк с продажей доллара для снятия ажиотажа.
По нашим прогнозам – объемы операций на торгах 27 марта составят до $350 млн при заключении до 510 сделок с широким и во многом спекулятивном коридоре по доллару в пределах 27,95-28,40 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс в банках на 10 утра: прием 27,80-28,30 и продажа 28,45-28,80 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,19 / 28,22
евро – 30,94 / 30,97
российский рубль – 0,363/ 0,364
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