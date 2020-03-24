В АТБ рассказали, когда возобновят дисконтные продажи

В магазинах АТБ существенно подорожали около 100 товарных позиций из почти 4 тысяч наименований ассортимента.

Об этом в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1» рассказал генеральный директор корпорации «АТБ» Борис Марков.

«Подорожание происходит по всем операторам и участникам рынка. Это обычная тенденция на рынке. АТБ точно не растет быстрее других… Торговый ассортимент в магазинах АТБ – это 3,5-4 тысячи наименований в зависимости от размера магазина. Сегодня существенное подорожание товара в нашей сети произошло на 50-100 позиций, не более того. Остальные позиции или не подорожали вообще, или подорожали в прямой корреляции к девальвации доллара, что связано с валютной составляющей в стоимости этого товара», – сообщил Марков.

По его словам, временный отказ от акций мог повлиять на общее восприятие покупателями подорожания в торговой сети, в то время как большинство товаров в магазинах АТБ продаются по старым ценам.

«В период ажиотажного спроса на прошлой неделе мы временно вынуждены были отказаться от нашей стандартной плановой акционной активности. Поэтому покупатели не увидели привычных нескольких сотен позиций с существенным дисконтом цен на наших полках. Но уже со следующей недели мы планируем частично восстанавливать стандартную акционную активность и перейти к стандартному промо-плану продвижения товаров», – заявил гендиректор корпорации.

Он сообщил, что на следующей неделе в магазинах АТБ будут снижены торговые наценки на «борщевой набор». А также заверил, что продуктов в торговой сети хватит надолго.