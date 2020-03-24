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МВФ допускает увеличение кредита для Украины по новой программе

МВФ допускает увеличение кредита для Украины по новой программе

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах по новой программе EFF для Украины, а также назвала условия, при которых ранее оговоренное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.

Об этом Георгиева сообщила в официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.

“В течение последней недели был достигнут очень хороший прогресс в переговорах с украинскими властями о новой договоренности по программе расширенного финансирования (EFF)”, – отметила глава МВФ.

Она назвала два шага, реализация которых могла бы способствовать выделению финансов для Украины даже в большем размере, чем объявлялось ранее.

“Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее”, – подчеркнула Георгиева.

Как сообщалось, в начале декабря прошлого года после телефонного разговора Владимира Зеленского и Кристалины Георгиевой была достигнута предварительная договоренность о новой трехлетней программе в формате расширенного финансирования (EFF) на общую сумму $5,5 млрд.

При этом было подчеркнуто, что Украина должна выполнить предварительные условия. В частности, речь шла об усилении верховенства права, борьбе с коррупцией, развитии конкурентной среды, открытости рынков, уменьшении роли олигархов, продолжении благоразумной фискальной политики с целью обеспечения устойчивого развития в средней перспективе, а также независимости и финансовой стабильности НБУ.

По материалам УКРИНФОРМ
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