В Украине вырос средний размер выплат по больничным на 19%

По итогам февраля 2020 года средний размер помощи по временной потере трудоспособности составил 315 грн за каждый день лечения. Это на 19,1% больше, чем в феврале 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

“В целом по заявлениям-расчетам, полученным от работодателей в феврале, Фонд профинансировал 2 907 193 дня пребывания на больничных на сумму 915,9 млн гривен. Выплаты получили 266,5 тысячи застрахованных лиц”, – говорится в сообщении Фонда.

Эта помощь предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует потерю заработной платы (дохода).

От чего зависит размер выплат:

от продолжительности страхового стажа;

среднедневной заработной платы работника.

Среднедневная заработная плата (доход, денежное обеспечение) рассчитывается путем деления начисленной за расчетный период (12 календарных месяцев) заработной платы, на которую начислен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на количество календарных дней занятости в расчетном периоде без учета календарных дней, неотработанных по уважительным причинам.

Справка Finance.ua:

В период карантина действует особый порядок выдачи листов нетрудоспособности.