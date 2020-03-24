Супертягач КрАЗ-7140Н6 заказали на экспорт

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Автомобиль пользуется популярностью у нефтезагодобывающих компаний и регулярно заказывается компанией ОАО «Азнефтемаш» (Азербайджан). На базе КрАЗ партнеры из Азербайджана производят нефтяные бурильные установки, оповестил производитель.
Двигатель Евро-5 выдает 375 лошадиных сил, работает на дизеле с механической двухдиапазонной 9 ступенчатой коробкой передач. Рулевой механизм – интегрального типа с встроенным гидроусилителем. КрАЗ-7140Н6 справляется с весом до 30 тонн, проходим на дорогах любой сложности и бездорожью. Азербайджанские партнеры утвердили заказ после успешных тестов автомобиля.
Модель является уникальной для украинского рынка, а для партнеров это надежный рабочий агрегат и удобство в ремонте.
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