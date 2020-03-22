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"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефть

"Укрнафта" может остановиться из-за падения цен на нефть

Компания “Укрнафта” может остановить производство из-за падения мировых цен на нефть. Об этом говорится в обращении компании, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что “Укрнафта” на сегодня страдает от падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса и рекордно низких цен на нефть. Компания прогнозирует сокращение потребления топлива в Украине на уровне 15-20% из-за ограничений на передвижение вследствие карантина.

Также подчеркивается, что цены на нефть марки Urals упали до уровня 19-23 долларов за баррель, что ниже уровня полной себестоимости нефти “Укрнафты” с учетом рентной платы и других платежей в бюджет.

По материалам РБК-Украина
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