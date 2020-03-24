Венгрия продлит срок кредита в 50 миллионов евро для Украины — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о продлении кредита в 50 миллионов евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

“Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обеих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординированная постройка автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Большая Паладь-Нодьгодош, как только завершится пандемия коронавируса”, – отметил министр.

Также Кулеба подчеркнул, что положительную динамику торговли между двумя странами надо развивать в дальнейшем: “Ни один кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю”.