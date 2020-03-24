0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Венгрия продлит срок кредита в 50 миллионов евро для Украины — МИД

Венгрия продлит срок кредита в 50 миллионов евро для Украины — МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился о продлении кредита в 50 миллионов евро от Венгрии на развитие инфраструктуры в приграничных регионах, срок которого истекал 2 июня.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

“Даже в условиях, когда приходится общаться по видеосвязи, мы наконец разблокировали полноценное экономическое сотрудничество и проекты, которые принесут выгоду для граждан обеих наших стран. Речь идет о прикладных вещах. Реконструкция моста через Тису в Загоне, скоординированная постройка автобана до границы с венгерской и украинской стороны, открытие нового пункта пропуска Большая Паладь-Нодьгодош, как только завершится пандемия коронавируса”, – отметил министр.

Также Кулеба подчеркнул, что положительную динамику торговли между двумя странами надо развивать в дальнейшем: “Ни один кризис не должен подорвать наше экономическое сотрудничество, двусторонние отношения и торговлю”.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:МИД Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.