Swatch выпустила умные часы на солнечной батарее (фото, видео)

Швейцарская компания Swatch объявила о выпуске новой модели гибридных умных часов Tissot T-Touch Connect Solar. Их главной особенностью стало продолжительное время автономной работы благодаря подзарядке от солнечной энергии. Кроме того, аксессуар имеет необычный список поддерживаемых платформ.

Tissot T-Touch Connect Solar выполнены в массивном 47-миллиметровом круглом корпусе, изготовленном из титана или керамики. Часы работают под управлением фирменной операционной системы Swiss Autonomous Low Power System (SwALPS). Заявлена возможность отслеживания физической активности пользователя, оповещения о входящих на смартфон уведомлениях и, конечно же, отображения времени. Также в часах есть модуль GPS для точного определения местоположения.



Фото: gizmochina.com

По заверениям производителя, благодаря возможности подзарядки от солнечной энергии часы способны беспрерывно работать до полугода, после чего требуется замена батареи.

Аксессуар совместим с iOS, Android и, что весьма неожиданно, устройствами под управлением операционной системы Harmony OS от HUAWEI.

Новые Tissot T-Touch Connect Solar выйдут летом этого года и будут стоить около $1000.