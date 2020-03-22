Tesla Semi прошли испытания на зимнем полигоне

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Два прототипа электрического грузовика Tesla Semi были недавно замечены во время транспортировки через США после прохождения испытания на Аляске.
Первый набор изображений был опубликован в группе Tesla Owners Worldwide на Facebook, в то время как другое изображение с красной меткой Tesla было опубликовано на сайте Reddit. Утверждается, что на красной модели были надеты пластинки Аляски, что означало, что электромобиль, вероятно, подвергался испытаниям на зимнем испытательном полигоне Tesla.
Электрогрузовик Tesla
Ранее компания Tesla сообщала, что Semi будет способен преодолевать расстояние в 804 километра в условиях шоссе при буксировке груза весом в 36 287 килограмм. Тем не менее, планы Илона Маска на Semi стали более амбициозными в последнее время. Теперь изобретатель обещает, что электромобиль будет хорош для пробега в 965 километров.
В январе компания Tesla сообщила, что скоро начнутся зимние испытания, чтобы проверить работоспособность грузовика в условиях холодной погоды и низкой тяги. Tesla впервые представила Semi еще в 2017 году, обещая начать производство в 2019 году. Этого не произошло, и в последнем обновлении компания заявила, что начнет выпуск Semi в ограниченном количестве в этом году. Еще не известно, повлияет ли текущий коронавирус на эти планы, но, безусловно, он может это сделать.
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