Цены на крупнейших АЗС резко снизились

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Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает “Консалтинговая группа А-95”.
По данным мониторинга, средние цены на топливо сегодня составили:
бензин А-92 – 24,53 грн (-0,43 грн),
бензин А-95 – 25,62 грн (-0,39 грн),
бензин А-95+ – 26,75 грн (-0,35 грн)
ДТ – 24,48 грн (-0,33 грн)
автогаз – 10,35 грн (-0,03 грн)
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