Строительные работы продолжаются на 50% строящихся объектов

На первичном рынке недвижимости по итогам первой недели карантина активные строительные работы продолжились в более чем 50% строящихся объектов, около 30% – работы велись частично, а в 20% – были временно прекращены.

Об этом, ссылаясь на данные аналитического отдела компании Citex Development, рассказала руководитель по развитию проектов Дарья Бедя.

Отмечается, что отделы продаж строящихся жилых комплексов практически все переведены в режим работы выходного дня (до 4-5 часов в день). При этом основное консультирование и предоставление информации об объекте сконцентрировалось в онлайн-режиме – в социальных сетях и мессенджерах. Также общение с инвесторами ведется с помощью видео-переговоров, электронной переписки, а также телефонной связи. Дарья Бедя отметила, что в условиях ограниченного спроса и роста конкуренции между проектами, компании-застройщики были вынуждены пойти на беспрецедентные меры по обеспечению отделов продаж всеми необходимыми средствами защиты, начиная от медицинских масок, антисептиков и заканчивая влажной уборкой офиса несколько раз в день и кварцеванием помещений.

«Количество встреч с потенциальными покупателями непосредственно в отделах продаж лимитировано и происходит индивидуально и в случае крайней необходимости. При этом, очень часто застройщики обеспечивают клиента средствами индивидуальной защиты, если у посетителя нет защитной маски», – рассказала эксперт.

На чем сказалась ситуация с коронавирусом – прежде всего на сегментах бизнес и премиум-жилья. Вместе с тем, по ее данным, более активные продажи велись в тех ЖК, где стоимость кв. м не привязана к долларовому курсу и в которых застройщики не успели пересмотреть гривневые цены.

Эксперт сообщила, что в период с 16-22 марта на рынке наблюдалось снижение активности потенциальных покупателей практически на 20-25%. Количество звонков в отделы продаж снизилось в среднем на 10-15% в объектах комфорт-класса, и до 35% в объектах эконом-класса и более дорогих категорий.

Уровень продаж тоже несколько сократился: до 15-18% запланированных сделок были перенесены на более поздний срок (1-2 недели), и только в 2-3% случаев сделки были отменены. Дарья Бедя убеждена: отложенный спрос будет удовлетворен по завершении карантина.