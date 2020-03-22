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Из Польши уехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у властей

Из Польши уехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у властей

Отток украинских заробитчан в Польше остановил строительную отрасль страны.

На карантин домой выехало около 20% украинских работников.

“Вместе с тем польские работники, уехавшие на заработки в Западную Европу, не могут вернуться назад. Серьезное отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли”, – сообщили польские строители в открытом письме к правительству.

Польская строительная отрасль трудоустраивает около 400 тыс. человек и соответствует 8% ВВП страны.

Бизнес просит у властей послабления для работников-строителей и продления им разрешений на пребывание в Польше. Также предлагают ослабить налоги и отменить штрафы.

К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что вторая волна возвращения граждан Украины начнется из-за экономического кризиса, вызванного коронавируса.

По материалам Факты и комментарии
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