Из Польши уехало 20% украинских трудовых мигрантов: бизнес просит помощи у властей

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Отток украинских заробитчан в Польше остановил строительную отрасль страны.
На карантин домой выехало около 20% украинских работников.
“Вместе с тем польские работники, уехавшие на заработки в Западную Европу, не могут вернуться назад. Серьезное отсутствие рабочих рук приведет к значительному сокращению возможностей отрасли”, – сообщили польские строители в открытом письме к правительству.
Польская строительная отрасль трудоустраивает около 400 тыс. человек и соответствует 8% ВВП страны.
Бизнес просит у властей послабления для работников-строителей и продления им разрешений на пребывание в Польше. Также предлагают ослабить налоги и отменить штрафы.
К слову, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что вторая волна возвращения граждан Украины начнется из-за экономического кризиса, вызванного коронавируса.
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