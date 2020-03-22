«Шатдаун» будет стоить Швейцарии около 30 млрд франков в месяц

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Швейцарский исследовательско-аналитический центр Avenir Suisse подсчитал возможные экономические потери страны, если ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию.
Об этом сообщает Handelszeitung.
По мнению экспертов Avenir Suisse, всеобъемлющий шатдаун может привести к колоссальным потерям в экономике Швейцарии. Если Федеральный совет примет решение остановить все предприятия непервостепенной важности, государство будет ежемесячно терять от 27 до 30 миллиардов швейцарских франков. Валовое производство сократится в два раза.
Только временное сокращение рабочего времени обойдется Федеральному правительству около 14 млрд швейцарских франков в месяц. Почти столько же придется выделять на компенсации компаниям по их займам. В общей сложности это составит более 27 миллиардов швейцарских франков.
Добавленная стоимость может сократиться на 29 миллиардов швейцарских франков в месяц или около 4% ВВП. Это более половины общей прошлогодней стоимости товаров и услуг, производимых в Швейцарии (690 млрд франков в 2019 году).
Эксперты предостерегают власти от комплексного отключения предприятий во избежание огромных экономических издержек. Они выступают за более целенаправленные меры, которые бы поддерживали экономическую активность в стране.
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