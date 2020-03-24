Фонд соцстрахования задолжал почти 900 миллионов выплат - Денисова

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Фонд социального страхования Украины накопил задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения на сумму почти 900 млн грн.
Об этом сообщила Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
“Во время мониторингового визита выяснено, что на 01.03.2020 задолженность по выплате застрахованным лицам материального обеспечения составила 892,8 млн грн, при этом остаток средств на начало месяца составлял 353,05 млн гривен”, – говорится в сообщении.
На 11 марта оставалась непрофинансированной задолженность на материальное обеспечение за период с 21 февраля по 10 марта (12 рабочих дней) в размере 760,7 млн грн. В частности, пособие по временной нетрудоспособности – 545,8 млн гривен; помощь по беременности и родам – 206,9 млн гривен. Просроченная задолженность (2 рабочих дня) – 89,4 млн гривен, срочная задолженность (10 рабочих дней) – 671,3 млн гривен.
“Что касается фактических поступлений и фактических расходов и их потребности за январь, февраль 2020 года видим, что с января наблюдается тенденция увеличения задолженности по выплате застрахованным лицам материального обеспечения”, – отметила Денисова.
Однако, отмечает омбудсмен, директор исполнительной дирекции фонда не предоставил обоснованной информации о принятии действенных мер, направленных на стабилизацию финансового состояния фонда и предупреждения дальнейшего роста задолженности по выплате застрахованным лицам материального обеспечения.
Денисова добавила, что обратится с просьбой в Счетную палату, чтобы провести финансовый аудит эффективности использования средств фонда и Государственной службы Украины по вопросам труда о проведении проверки соблюдения трудовых прав работников исполнительной дирекции фонда.
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