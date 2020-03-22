Лидеры ЕС готовят "план Маршалла" для спасения экономики

Лидеры Европейского союза из-за пандемии коронавируса готовят пакет мер стимулирования экономики, подобный “плану Маршалла”. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель, передает Politico.

По его словам, лидеры ЕС в четверг, 26 марта, обсудят эти меры для борьбы с последствиями пандемии коронавируса для экономики Европейского союза. До этого он обсудил стратегию стимулирования с послами стран-участниц ЕС.

“И когда я говорю “план Маршалла”, я имею в виду серьезные амбиции”, – добавил он.

Он также подчеркнул, что ущерб от экономического шока означает, что “мы должны быть очень активными, очень скоро”. Мишель уточнил, что европейский план должен мобилизовать капитал ЕС.

Ожидается, что лидеры ЕС сегодня призовут Европейскую комиссию разработать новый план восстановления экономики.