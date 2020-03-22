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В Нацбанке подсчитали, какой процент банковских отделений продолжает работать

В Нацбанке подсчитали, какой процент банковских отделений продолжает работать

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что количество клиентов в отделениях сократилось в разы. Как отмечается, некоторые банки уже прислушались к рекомендациям НБУ – разрешают посетителям вход только в защитных масках и проверяют температуру тела.

Как отмечается, «опорные» отделения банков работают. Приостановлена работа лишь отделений в закрытых из-за карантина зданиях, и тех, у которых почти нет клиентов.

“Около 75% всей филиальной сети банков продолжает работать. Банкоматы достаточно пополнены наличными. Проблем с работой нет. Ликвидности достаточно. Национальный банк не вводил никаких валютных ограничений. Нехватка наличных произошла из-за логистического сбоя доставки валюты в Украину. Но НБУ уже получил из-за границы партию наличного доллара, который нужен для подкрепления касс банков”, – отмечают в Нацбанке.

Также регулятор прокомментировал еще несколько вопросов, с которыми обращаются клиенты банков:

“Активизация банковских коллекторов. НБУ просит банки переориентировать свой коллекшн в этот период. Вместо требования погасить долг, банки должны интересоваться финансовым состоянием клиента.

Срок действия платежных карт. НБУ рекомендовал банкам автоматически продлить срок действия карт, если он истек. Некоторые банки это уже сделали.

Банк просит приехать в отделение для уточнения информации. НБУ рекомендовал банкам не делать уточнения информации о клиенте во время карантина. Это может подождать. Банки не должны приостанавливать операции клиента на этом основании».

По материалам Finbalance
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