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Раскрыта цена обновленной кнопочной Nokia 5310 (видео)

Раскрыта цена обновленной кнопочной Nokia 5310 (видео)

Компания возродила легендарный телефон, сохранив его классический дизайн и добавив современных технологий.

Nokia объявила цену на перевыпущенный кнопочный телефон Nokia 5310. Информация о стоимость этой и других новинок появилась на сайте компании.

Nokia 5310 обойдется примерно в 1410 грн по текущему курсу. Телефон сохранил свой изначальный вид. Он получил 2,4-дюймовый экран, кнопочную клавиатуру и камеру на 8 Мп.

Также новинку оснастили мультимедийными кнопками, которые появятся во всех гаджетах линейки XpressMusic.

Обновленный Nokia 5310 презентовали уже в конце марта. Оригинальная модель вышла в 2007 году.

По материалам Корреспондент.net
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