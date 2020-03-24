Раскрыта цена обновленной кнопочной Nokia 5310 (видео)

Компания возродила легендарный телефон, сохранив его классический дизайн и добавив современных технологий.

Nokia объявила цену на перевыпущенный кнопочный телефон Nokia 5310. Информация о стоимость этой и других новинок появилась на сайте компании.

Nokia 5310 обойдется примерно в 1410 грн по текущему курсу. Телефон сохранил свой изначальный вид. Он получил 2,4-дюймовый экран, кнопочную клавиатуру и камеру на 8 Мп.

Также новинку оснастили мультимедийными кнопками, которые появятся во всех гаджетах линейки XpressMusic.

Обновленный Nokia 5310 презентовали уже в конце марта. Оригинальная модель вышла в 2007 году.