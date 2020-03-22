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Чрезвычайная ситуация "не ставит крест" на экономике - Шмыгаль

Чрезвычайная ситуация "не ставит крест" на экономике - Шмыгаль

Режим чрезвычайной ситуации, который введен в Украине до 24 апреля, не нарушает конституционные права населения и не разрушает экономику.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеозаписи, опубликованной в Telegram.

“Чрезвычайная ситуация – это не чрезвычайное положение, она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего – это увеличение наших с вами общих обязанностей для преодоления эпидемии”, – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что единая государственная система гражданской защиты переведена в режим готовности и ускоряется обмен информацией между регионами, больницами, людьми, привлеченными к борьбе с коронавирусом.

“Мы сможем действовать быстрее, бюрократические вопросы не станут преградой для обеспечения здоровья украинцев”, – сказал премьер.

По материалам УКРИНФОРМ
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