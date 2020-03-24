Количество безработных в Донецкой обл. превысило 117,5 тыс. человек

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По данным обследования рабочей силы, которое проводится органами государственной статистики Украины по международной методологии, в 2019 году количество занятых трудовой деятельностью в возрасте 15 лет и старше составило в Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) 751,5 тыс. человек, из них в возрасте 15–70 лет – 747,2 тыс. человек, среди населения трудоспособного возраста – 719,7 тыс. человек. При этом количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше, а также в возрасте 15–70 лет составляло по 117,5 тыс. человек, в том числе в трудоспособном возрасте – 117,4 тыс. человек, то есть они в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) не имели работы, но активно ее искали, как самостоятельно, так и с помощью государственной службы занятости.
Уровень занятости населения в возрасте 15–70 лет в 2019 году составил 50,9% против 50,0% в предыдущем году. Уровень занятости населения трудоспособного возраста также несколько повысился и составил 61,1% (в 2018 году было 59,5%).
Уровень безработицы (по методологии МОТ) среди рабочей силы в возрасте 15–70 лет в 2019 году составил 13,6%, в трудоспособном возрасте – 14,0% (в 2018 году было соответственно 14,0% и 14,4%). Уровень безработицы в Донецкой области выше, чем в среднем по Украине, где он составил в 2019 году 8,2% рабочей силы в возрасте 15–70 лет и 8,6% рабочей силы трудоспособного возраста.
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