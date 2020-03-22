Межбанк: спекулянты подтягивали котировки "за уши"

Наше вчерашнее утверждение о том, что до конца «эпохи борьбы с коронавирусом» на украинском валютном рынке покоя не будет ни у кого – в очередной раз подтвердилось.

Не успело правительство принять решение о продлении карантина еще на месяц до 24 апреля с введением режима чрезвычайной ситуации (а не чрезвычайного положения,как написали некоторые СМИ) на всей территории Украины – как спекулянты тут же решили снова заработать на страхах населения и бизнеса, подтянув “за уши” котировки продажи доллара к концу сессии до 28,05 гривен. “ Минфин” в очередной раз призывает всех смотреть на вещи трезво и не поддаваться панике, которая всегда только деструктивна.

Ход торгов:

Как и вчера – стартовал рынок для нацвалюты очень неплохо с уровней 27,84/27,90 гривен за доллар,что было даже ниже закрытия вторника 27,92/27,99. Небольшой по объемам рынок постоянно менял свой курсовой тренд в течение дня в зависимости от выхода на торги крупных игроков с покупкой или продажей.

К 11:00 курс вырос до 27,98/28,01 гривен за счет выхода основных покупателей и некоторого дефицита валюты в этот момент, но уже к 12 часам крупные продавцы выставили свои объемы продажи валюты – и курс просел до 27,95/27,98 и вовсе до 27,90/27,96 к обеду.

Этот уровень продержался до 14:00 и имел все возможности остаться в этих пределах до конца сессии, но тут для спекулянтов вовремя подоспела новость о решениях Кабмина по продлению карантина и чрезвычайной ситуации по всей территории страны.

Спекулянты были счастливы и начали пытаться подтягивать котировки вверх на уже вялом рынке второй половины дня. Им на единичных сделках это удалось и к 15 часам доллар вырос до 27,98/28,01 гривен, а к завершению сессии – и до 27,99/28,05. Ажиотажного спроса на валюту под вечер не наблюдалось,а вот нервозность усилилась. НБУ уже второй день подряд не выходил на межбанк, так как особой потребности в этом не было.

Главные события 25 марта на межбанке:

1) Доллар с утренних 27,84/27,90 гривен вырос до 27,99/28,05 к завершению сессии, хотя в середине дня котировки шли на снижение;

2) НБУ не выходил на торги с интервенциями;

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 27,98 / 28,00

евро – 30,28 / 30,31

российский рубль – 0,356/ 0,370

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