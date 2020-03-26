В Японии начнётся строительство "умных городов"

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Новые города будут насыщены беспилотным транспортом, системами искусственного интеллекта и энергоэффективными коммуникациями.
Крупнейший японский автомобильный концерн Toyota Motors и лидер азиатского рынка телекоммуникаций компания NTT заключили договор о строительстве “умных городов”. Обе компании выделят на этот проект по 200 миллиардов йен (1,8 млрд. долларов).
Строительство первого “умного города” начнётся в 2021 году, компания Toyota выбрала для этого участок у подножия горы Фудзияма. Предполагается, что весь транспорт в городе будет состоять из беспилотных, экологически чистых машин, электроника и энергоснабжение будут максимально экономичными и эффективными, а комфортную бытовую жизнь людей обеспечит множество разновидностей роботов. За состоянием здоровья жителей и правильной работой всех автоматических систем будет следить искусственный интеллект.
Основные работы будет выполнять Toyota, в то время как NTT предоставит новейшие технологии связи и возьмет на себя систему движения беспилотного транспорта.
Помимо NTT, в работе над созданием “умного города” Toyota будет сотрудничать с корпорацией Panasonic.
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