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В Японии начнётся строительство "умных городов"

В Японии начнётся строительство "умных городов"

Новые города будут насыщены беспилотным транспортом, системами искусственного интеллекта и энергоэффективными коммуникациями.

Крупнейший японский автомобильный концерн Toyota Motors и лидер азиатского рынка телекоммуникаций компания NTT заключили договор о строительстве “умных городов”. Обе компании выделят на этот проект по 200 миллиардов йен (1,8 млрд. долларов).

Строительство первого “умного города” начнётся в 2021 году, компания Toyota выбрала для этого участок у подножия горы Фудзияма. Предполагается, что весь транспорт в городе будет состоять из беспилотных, экологически чистых машин, электроника и энергоснабжение будут максимально экономичными и эффективными, а комфортную бытовую жизнь людей обеспечит множество разновидностей роботов. За состоянием здоровья жителей и правильной работой всех автоматических систем будет следить искусственный интеллект.

Основные работы будет выполнять Toyota, в то время как NTT предоставит новейшие технологии связи и возьмет на себя систему движения беспилотного транспорта.

Помимо NTT, в работе над созданием “умного города” Toyota будет сотрудничать с корпорацией Panasonic.

По материалам internetua.com
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