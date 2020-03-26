Tesla переходит на "бесконтактную" продажу автомобилей

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В связи с пандемией коронавируса компания Tesla объявила, что, начиная с конца марта, она временно приостановит работу на своем заводе в Фремонте. Представители подчеркнули, что всегда соблюдали и будут соблюдать правила техники безопасности и правовые нормы в отношении своих объектов и операций.
Кроме этого, Tesla объявила о введении «бесконтактных поставок». Это означает, что клиенты, как и раньше, будут получать свои новые транспортные средства, но без непосредственного контакта с другим человеком, уменьшая потенциальный риск заболевания.
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Для заказа необходимо воспользоваться приложением Tesla, чтобы разблокировать свой новый автомобиль на стоянке для доставки. Подойдя к машине, пользователь может разблокировать приобретенный автомобиль с помощью уникального беспроводного ключа. В салоне будут находиться все необходимые документы, новоиспеченному владельцу останется только подписать бумаги и оставить их на месте выдачи.
Новые условия продаж вступят в силу в США с 23 марта текущего года и, вероятно, будут действовать до окончания карантина.
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