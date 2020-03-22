0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Uber Eats внедряет функцию безналичных чаевых

Uber Eats внедряет функцию безналичных чаевых

Сервис по доставке еды Uber Eats реализует ряд инициатив, чтобы поддержать наших партнеров, особенно владельцев малого бизнеса. Об это сообщила пресс-служба компании.

Что меняется:

  • Сервис отказывается от платы для ресторанов за активацию до 30 апреля.
  • Внедряет ускоренную процедуру запуска службы – специальная команда поможет присоединиться к платформе за 72 часа.
  • Отказывается от любых требований эксклюзивности для всех ресторанов-партнеров, которые хотели бы работать и с другими платформами доставки.
  • Для курьеров в приложении появилась функция “чаевых”. Пользователям в Украине будет предложено оставлять безналичные чаевые курьеру после каждого заказа, таким образом они смогут оставить вознаграждение курьеру без личного контакта. Чаевые можно будет оставлять в течение 30 дней после заказа.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Uber Eats сделал доставку в Киеве, Одессе, Львове и Харькове бесплатной до конца марта.
  • Условия работы в сервис Uber Eats: график – свободный. Зарплата: любой заказ стоит 30 гривен, плюс 6 грн за километр. За каждым районом города закреплен определенный коэффициент, на который умножается оплата за доставку, который составляет от 1,3 до 1,6.
  • Сумка: Чтобы получить брендированную сумку, надо стоять в очереди, где сумки выдают за 1000 грн в случайном порядке. Партнеры Uber Eats также предлагают арендовать рюкзак у них за 100 грн в день.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.