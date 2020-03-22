Opel возродит легендарную модель в виде электрокара (фото)

В 2020 году купе Manta юбиляр – ему 50 лет. Глава немецкого бренда Михаэль Лошелер сказал, что история данной модели еще не закончена и, возможно, мы увидим преемника.

Топ-менеджер в недавнем интервью Augsburger Allgemeine рассказал, что Manta может вернуться в модельный ряд Opel, но уже в виде электрокара.

Напомним, Opel Manta – легковой автомобиль фирмы Opel, выпускавшийся с января 1970 по 1988 г. Всего было изготовлено более 1 миллион автомобилей этой модели.

Opel Manta