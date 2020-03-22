0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 122 0

Opel возродит легендарную модель в виде электрокара (фото)

Opel возродит легендарную модель в виде электрокара (фото)

В 2020 году купе Manta юбиляр – ему 50 лет. Глава немецкого бренда Михаэль Лошелер сказал, что история данной модели еще не закончена и, возможно, мы увидим преемника.

Топ-менеджер в недавнем интервью Augsburger Allgemeine рассказал, что Manta может вернуться в модельный ряд Opel, но уже в виде электрокара.

Напомним, Opel Manta – легковой автомобиль фирмы Opel, выпускавшийся с января 1970 по 1988 г. Всего было изготовлено более 1 миллион автомобилей этой модели.

Opel Manta

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.