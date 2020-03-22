В киберполиции рассказали, как защититься от мошенников во время карантина

Сообщение о госкомпенсации, распространение фейков и мошенническое завладение деньгами – типичные случаи мошенничества во время коронавируса. В киберполиции дали несколько рекомендаций, как защититься, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы киберполиции в Facebook.

Так, сейчас самыми распространенными попытками обмануть людей являются:

- рассылка СМС и телефонных звонков о государственных компенсациях (выплаты средств на лечение, приобретение тестов для определения коронавируса);

- распространение фейков с целью распространения паники и дестабилизации ситуации в условиях карантина;

- мошеннические действия для завладения личными данными или деньгами под предлогом продажи защитных масок, антисептиков, медицинского оборудования.

Чтобы защититься от мошенников, в киберполиции рекомендуют следующее:

- не сообщайте личную информацию лицам, которые звонят и представляются брокерами или банковскими работниками;

- ни при каких условиях не раскрывайте реквизиты своих банковских карт;

- получайте информацию только из проверенных источников КМУ, МОЗ, МВД;

- делайте покупки на проверенных сайтах, а также с помощью наложенного платежа;

- производите покупку медицинских средств через сертифицированные места продажи;

- проверяйте данные продавца через сервис “STOP FRAUD”, функционирующий на сайте киберполиции.