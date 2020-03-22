Малые АЗС закроются, а бензин подешевеет - Куюн

Введение карантина, падение спроса на топливо, рост доллара – все это уже начало влиять на стоимость нефтепродуктов. Чего в целом стоит ждать – рассказал директор консалтинговой группі А-95 – Сергей Куюн.

Сергей Куюн рассказал о том, что по всей территории Украины падает спрос на топливо. В частности, наибольшее падение зафиксировано на Закарпатье и в Черновцах.

Также сильно пострадали АЗС в приграничных районах, ведь практически все пропускные пункты на границе закрыты на карантин.

По самым оптимистичным прогнозам падение спроса на топливо в апреле составит не менее 40-50%.“ А это значит, что 25% малых АЗС просто закроются или будут выкуплены большим бизнесом“ – отмечает Куюн.

Изменение стоимости топлива прогнозируется к снижению. Но есть фактор падения спроса, что в свою очередь может повлечь рост цен, ведь бизнес по торговле топливом будет нести потери и пытаться их уменьшить. Суммарно, все же некоторое снижение может быть.

Справка Finance.ua:

16 марта Кабинет министров принял постановление, которым введены ограничения на автоперевозки.