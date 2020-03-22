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Китайские мобильные операторы потеряли 15 млн абонентов

Китайские мобильные операторы потеряли 15 млн абонентов

Китайские операторы мобильной связи сообщают о снижении количества пользователей. Так, крупнейший в мире оператор мобильной связи China Mobile Ltd. сообщил о своем первом чистом снижении с тех пор, как начал публиковать ежемесячные данные в 2000 году.

Число подписчиков China Mobile сократилось более чем на 8 миллионов за январь и февраль, свидетельствуют данные на сайте компании. China Telecom Corp. заявила, что потеряла 5,6 миллиона пользователей в прошлом месяце, в то время как число подписчиков China Unicom Hong Kong Ltd. в январе сократилось на 1,2 миллиона.

Такой спад количества подписчиков показывает, что пандемический кризис, изначально возникший в Китае в конце прошлого года, сдерживает рост даже в тех компаниях, которые предоставляют основные услуги и получают ежемесячный доход.

Часть снижения может быть вызвана трудящимися-мигрантами внутри страны, которые часто имеют одну симку для работы, а вторую – своего родного региона для общения с родственниками. И они отключали симку для рабочего региона после того, как вирус помешал им вернуться на работу после лунных новогодних праздников. Это началось в конце января, сказал Крис Лейн, аналитик из Sanford C. Bernstein & Co.

Акции China Mobile упали на 2,1% а торгах в Гонконге в понедельник. China Telecom снизился на 4,5%, в то время как China Unicom снизился на 3,9%. Хотя уменьшение количества пользователей является необычным, их общее количество невелико по отношению к общему количеству подключений, которые составляют 1,6 миллиарда для трех операторов.

По материалам bigmir.net
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