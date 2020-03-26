Китай делает ставку на 5G в надежде быстро восстановиться после коронавируса

Правительство Китая активно действует с целью возобновить производство на местных заводах. Были приняты меры по оказанию помощи отраслям, наиболее сильно пострадавшим от мер борьбы с коронавирусом, а особый упор делается на сектор 5G в надежде, что сети нового поколения станут катализатором роста.

Китай в настоящее время полным ходом пытается нарастить производство на всех уровнях, дабы ослабить последствия социальной тревожности, вызванной карантином городов, ограничениями на поездки, а также нехваткой рабочей силы и материалов. В большинстве отраслей промышленности Китая показатели восстановления производственных мощностей достигли 60 % или даже выше 70 % по сравнению с состоянием на конец февраля, при этом есть все шансы, что уже к концу марта возобновление производства достигнет 90 % и более.

Тем не менее, центральное правительство Китая подтвердило, что страна также должна ускорить строительство и развёртывание 5G и другой новой инфраструктуры, чтобы ускорить восстановление национальной экономики, пострадавшей от вируса. Китай также хочет, чтобы сети 5G углубили интеграцию с рядом отраслей вроде производства, медицинского обслуживания и образования, а также требует, чтобы местные сотовые операторы разработали новые приложения и услуги 5G, используя опыт, полученный в результате недавних усилий по сдерживанию пандемии.

К началу февраля 2020 года три китайских оператора связи ввели в строй 156 000 базовых станций 5G, а до конца года планируется развернуть до 550 000 базовых станций 5G. К 2025 году общий объем инвестиций Китая в инфраструктуру и сети 5G достигнет 1,2 трлн юаней ($169,59 млрд). Кроме того, огромные инвестиции в 5G, поддерживаемые преимущественно государством, вероятно, привлекут втрое бо́льшие по объёму дополнительные инвестиции из смежных отраслей.

Следующий этап усилий Китая по перезагрузке экономики будет включать меры по стимулированию спроса на замену смартфонов 5G, такие как субсидии на покупку новых телефонов. Китайские производители телефонов, пользуясь быстрорастущей инфраструктурой 5G и вероятностью государственных субсидий, стремятся разрабатывать телефоны 5G по цене менее 3000 юаней (~$424), чтобы значительно расширить рыночную базу для нового сегмента.

Китайская академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) ожидает, что коммерческие операции 5G косвенно дадут отдачу в размере 24,8 трлн юаней (около $3,5 трлн) в 2020–2025 годах с точки зрения объёмов экономического производства.