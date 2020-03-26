Субсидии на следующий период "перейдут" автоматически, без обращения граждан

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Правительство одобрило решение, согласно которому, жилищные субсидии на следующий период будут переназначать автоматически без обращения граждан.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
“В период карантина будет запрещено прекращение назначения жилищных субсидий. Мы предлагаем назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые ее получали в 2019-2020 годах, без обращения граждан”, – отметила Лазебная.
По ее словам, для граждан, потерявших работу, вместо заработной платы при назначении субсидии будет учитываться пособие по безработице.
“Мы предлагаем предоставлять дополнительную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получателям жилищных субсидий на период карантина путем увеличения социальных нормативов на 50% на электроэнергию, природный газ, водоотведение, холодную и горячую воду”, – отметила Лазебная.
Минсоцполитики также настаивает, что базовый процент оплаты коммунальных услуг в размере 15% не должен быть увеличен до 20%.
“Поскольку мы принимаем решение всем перезаписать автоматически, надо оставлять 15%”, – подчеркнула министр.
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